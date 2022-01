Zum Start in die Grillsaison 2022 spricht Kühne gezielt Flexitarier*innen, Vegetarier*innen und Veganer*innen an. Mit zwei Neuheiten für den vegetarischen Grillgenuss: Made for Veggies. Knoblauch Mediterran mit milder Knoblauchnote ist mit mediterranen Kräutern und Frühlingszwiebeln abgeschmeckt, Teriyaki Sesam schmeckt süß-würzig und ist mit geröstetem Sesam und Sojasauce verfeinert. Optisch ist Made for Veggies eng an das erfolgreiche Premiumsaucen-Konzept Made for Meat angelehnt. Im Regal sorgt das V-Label, dem Qualitätssiegel für vegane & vegetarische Produkte, für Transparenz & Klarheit.

Bestell- und Lieferdaten Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 235ml Einzelpackungsgröße: 235ml UVP in Euro: 1,69

