L'OR: L'OR Espresso Kapseln

Einführung: 05. November 2018

Es wird Zeit für Gold am Kapselregal. Die neuen L’OR Espresso Kapseln geeignet für Nespresso® Original* Maschinen sind in sechs verschiedenen Sorten erhältlich. Neben einer breiten, schnelldrehenden Lungo-Vielfalt von elegant-mild bis würzig-kräftig sind zwei stark differenzierende Single Origin Sorten - Colombia und Papua Neu Guinea - mit besonderen Geschmacksprofilen im Sortiment sowie ein kräftiger Ristretto. Dank der Aluminium Kapseln besticht das neue L’OR Portfolio mit komplexen Aromen und einer sehr feinporigen Crema. Alles sechs Sorten sind zu 100% UTZ-zertifiziert. *Markenzeichen eines Unternehmens, das nicht in Verbindung steht mit JACOBS DOUWE EGBERTS

Bestell- und Lieferdaten

Material: Box Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10x 52g Einzelpackungsgröße: 52g UVP in Euro: 3,29

Hersteller JACOBS DOUWE EGBERTS De GmbH

Langemarkstraße 4- 20

28199 Bremen

Deutschland

http://www.jacobsdouweegberts.com

