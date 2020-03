Lacroix Oster- und Spargelpromotion: Fonds, Suppen, Spargel-Paste, Sauce à la Hollandaise

Aktionszeitraum: 01. Februar 2020 - 31. Mai 2020

Der Feinkostexperte Lacroix lässt mit der Oster- und Spargelpromotion die Herzen von Gourmets und Hobbyköchen höherschlagen. In saisonal gestalteten Displays werden das Spargelsortiment sowie speziell zusammengestellte Ostersortierungen der Produktkategorien Suppen und Fonds aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt. Kostenlose Rezeptkarten an allen Displays liefern die nötige Portion Inspiration für die Osterfeiertage. Neben beliebten Klassikern wie Sauce à la Hollandaise und Spargel-Paste, sorgen das große Suppensortiment, die exquisiten Fond-Variationen – von Gemüse bis Lamm – und die beiden neuen Sorten Bio Braten Fond und Bio Kalbs Fond für Hochgenuss zur Osterzeit.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Oster- und Spargelzeit Für Produkte: Fonds, Suppen, Spargel-Paste, Sauce à la Hollandaise Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG

Am Klingenweg 6A

65396 Walluf

Deutschland

https://www.lacroix.de

