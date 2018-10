Lacroix Weihnachts-Promotion 2018: Fonds, Ragout fin, Königin-Pasteten, Suppen, Bio Fonds

Aktionszeitraum: 01. Oktober 2018 - 31. Dezember 2018

Weihnachtszeit ist Genusszeit und damit Start der Lacroix Weihnachts-Promotion. Die Displays „Fonds", „Königin-Pasteten & Ragout fin", „Suppen“ und „Bio-Fonds" wecken das Interesse der Konsumenten und bescheren dem Handel glänzende Umsätze. Da Enten-, Kalbs- und Rinder-Fonds eine essentielle Grundlage für feine Saucen, Suppen und Terrinen darstellen, wirbt das erste Display ausschließlich hierfür. Das zweite Display konzentriert sich auf zwei absolute Festtagsklassiker: Ragout fin und Königin-Pasteten. Sie sind vielseitig wie verführerisch und ein Hochgenuss für Feinschmecker. Suppen sind eine beliebte Vorspeise in der Weihnachtszeit und so stellt das dritte Display eine Vielzahl an Suppen bereit. Von Lachs-Creme- über Pfifferlings- bis hin zu Gulasch-Suppe ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das vierte Display konzentriert sich auf die Bio Fonds Geflügel, Gemüse und Rind, die bewusst ohne den Einsatz von Konservierungsstoffen hergestellt werden.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Kommunikation von saisonalen Produkten Für Produkte: Fonds, Ragout fin, Königin-Pasteten, Suppen, Bio Fonds Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG

Am Klingenweg 6A

65396 Walluf

Deutschland

http://www.lacroix.de/2015

