Little Love: Little Love White Caramel Crunch

Einführung: 01. März 2021

Mit „White Caramel Crunch“ bringt die vegane Biomarke Little Love eine neue Sorte für Fans von weißer Schokolade auf den Markt. Wie alle Little Love-Produkte ist auch die Weiße natürlich vegan und nur leicht mit Kokosblütennektar gesüßt, getrocknete Dattelstückchen sorgen für den karamelligen Crunch. Die Tafel zeichnet sich durch schonende Verarbeitung und natürliche Bio-Zutaten aus, auch die plastikfreie Verpackung steht für Nachhaltigkeit. Bei Little-Love-Schokoladen sorgt zudem der direkte Handel mit Kakaobauern in Ecuador und Peru für ein gutes Gewissen und unbeschwerten Genuss.

Bestell- und Lieferdaten

Material: plastikfrei, aus nachwachsenden Rohstoffen (Holzzellulose und Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft), industriell kompostierbar Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Packungen/Karton Einzelpackungsgröße: 65 Gramm UVP in Euro: 2,59

Vertrieb Genuport Trade GmbH

Gutenbergring 60

22848 Norderstedt

Deutschland

http://www.genuport.de

