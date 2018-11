Lorenz Snack-World: Weihnachts- und Silvester-Promotion: Crunchips, ErdnußLocken, Saltletts, NicNac's

Aktionszeitraum: 10. Dezember 2018 - 05. Januar 2019

Am Jahresende folgt ein Snack-Anlass auf den nächsten: Ist das Interesse der Konsumenten an der herzhaften Alternative zu Lebkuchen & Co. am POS erst einmal geweckt, kann sich der Handel über glänzende Zusatzumsätze freuen. Für die Marken Crunchips, ErdnußLocken, Saltletts, NicNac’s und Snack-Hits hat Lorenz in diesem Jahr ein völlig neues Zweitplatzierungskonzept entwickelt, das die beiden Snack-Höhepunkte Weihnachten und Silvester miteinander verbindet. Der Fokus liegt gleichermaßen auf beiden Anlässen, die über das stimmungsvolle Design perfekt gemeinsam präsentiert werden. Steht die eine Hälfte der POS-Platzierung mit den Marken ErdnußLocken und Saltletts für eine gemütlich-genussvolle Weihnachtszeit, so wird auf der anderen Hälfte mit Crunchips und NicNac’s zur Silvester-Party eingeladen. Ein in das „Snacky Season“-Topschild integriertes LED-Lichtband sticht besonders hervor und sorgt auf der weihnachtlichen Aktionsfläche für ultimative Aufmerksamkeit und wirkungsvolle Absatzförderung.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Weihnachten und Silvester Für Produkte: Crunchips, ErdnußLocken, Saltletts, NicNac's Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany

Rathenaustraße 54

63263 Neu-Isenburg

Deutschland

http://www.lorenz-snackworld.de

