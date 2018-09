Lorenz-Snack-World: Crunchips Wow

Einführung: 01. September 2018

Normale Kartoffelchips waren gestern – jetzt kommen Crunchips Wow: Mit der neuen Subrange „Crunchips Wow“ stellt Lorenz die herkömmlichen Konzepte für Kartoffelchips in den Schatten. Mehr Farbe, Crunch, maximaler Geschmack und Geschmackserlebnisse. Entsprechend knallig und bunt zeigen schon die Verpackungen der beiden Sorten „The incredible Paprika & Sour Cream Pleasure“ und „The terrifying Jalapeno & Cream Cheese Inferno“, was Chips-Liebhaber erwartet und sprechen damit eine Zielgruppe an, die nach dem Motto „wenn, dann richtig“ genießen möchte.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folienbeutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 110g Einzelpackungsgröße: 110g UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany

Rathenaustr. 54

63263 Neu-Isenburg

Deutschland

http://www.lorenz-snackworld.de

Weitere Informationen