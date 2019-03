Marmelonig: Marmelonig: Natürlicher Brotaufstrich aus Honig & Frucht

Nur zwei, rein natürliche Zutaten, Blütenhonig und der konzentrierte Saft sommerlicher Beeren, machen dieses Produkt zum wahren „cleanfood“! Marmelonig schmeckt einzigartig. Pur auf den Löffel, für den gesunden Geschmacks- und Energiekick. Aufs Brot, als wertvoller, süßer Brotaufstrich; in den Natur-Joghurt, für den traumhaften Joghurtgenuss; in den Tee, um Geschmack ohne künstliche Aromen zu kreieren; über Waffeln, Pfannkuchen, Eis und vielem mehr. Zudem erfolgt die schonende Herstellung im Kaltmisch-Verfahren, so dass alle wertvollen Bestandteile des Honigs erhalten bleiben. Marmelonig gibt es in drei sommerlichen Sorten Blaubeere, Erdbeere und Himbeere.