MARYLAND Nuss Snacks zur Fußball EM 2020 – 150 g: Snack-Nüsse Currywurst Style, Ungarisch Style, Barbecue, Salz & Pfeffer

Mit dem Packaging, das an die Trikots der Mannschaft erinnert, präsentiert sich MARYLAND Fußball-Deutschland. Durch Colorcode und Bildelemente, können Sorten schnell identifiziert werden. Das Titel-Konzept regt zum Sammeln an und steigert den Abverkauf. Passend zu den gewonnenen EM-Titeln gibt es die Snack-Nüsse „Salz & Pfeffer 1972“, „Barbecue 1980“, „Ungarisch Style 1996“ und „Currywurst Style 2020“ als selbstbewusste Prognose. Auf der Rückseite locken Fan Facts vergangener Siege und Fußball-Weisheiten. Auf der Fläche präsentiert sich das 2- oder 4-lagige Display in Stadion-Atmosphäre.