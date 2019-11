Maryland: Röst-Cashews und Röst-Mandeln

Einführung: 28. Oktober 2019

In der eigenen Rösterei werden die Kerne knackig geröstet - ganz ohne Zusätze, wie Öl. Das Produkt bleibt so natürlich wie möglich und erhält trotzdem feines Röstaroma. Die eigene Produktion ermöglicht eine nachhaltige Steuerung aller Schritte. Bei der Röstung entstandene Wärme wird wiederverwendet und sorgt so nicht nur für den guten Geschmack, sondern auch für eine umweltschonende Produktion. Dank der großen Einwaage bieten die Produkte ein gutes Verhältnis zwischen Ware und Verpackung und passen so zum Trend der Müllvermeidung. Die eingesetzte Folie ist von guter Haptik und Recyclingfähigkeit.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PP/PE Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Beutel je Karton Einzelpackungsgröße: 400 g UVP in Euro: 6,49 - 6,99

