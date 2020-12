ManíLife: ManiLife - Erdnussbutter, die auch eine ist.

Einführung: 01. Oktober 2020

Erdnussbutter kann wie Erdnussbutter schmecken - oder aber wie ManiLife Peanutbutter. In Deutschland vertrieben durch Sydney & Frances, besteht die ManiLife Erdnussbutter zu 99,1 % aus Single Estate Hi-Oleic-Erdnüssen, die von einer einzigen Farm aus Argentinien stammen. Dazu 0,9 % Meersalz, mehr nicht. Damit ist sie so natürlich, wie sie nur sein kann, vegan, ohne jegliche Zusätze wie Palmöl oder Zucker. Das Ergebnis ist ein intensives Geschmackserlebnis in Smooth oder Crunchy. Köstlich, gesunde Produkte umrahmt von einem modernen Markenauftritt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einzelpackungsgröße: 295g und 1000g UVP in Euro: ab 5,29

Firmenlogo Hersteller Sydney & Frances GmbH & Co. KG

Ettore-Bugatti-Str., 39

51149 Köln

Deutschland

http://www.sydneyfrances.com

Kontakt Stefan Mühle

Telefon: +49152 5960 2237

Telefax: +49 221 6778 4569

E-Mail: info@sydneyfrances.com



Weitere Informationen