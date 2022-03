Maple Joe Ahornsirup in der traditionellen Glasflasche stammt aus der Region Quebec in Kanada. Die typische Bernsteinfarbe und der mild-aromatische Geschmack machen Maple Joe so unwiderstehlich und zu einer leckeren Alternative zu raffiniertem Zucker. Ob zu Müslis, Heißgetränken, Pancakes oder zum Verfeinern von Dressings und Saucen: Maple Joe ist natürlicher Genuss!

Bestell- und Lieferdaten Material: Glasflasche Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 CU/ 1VE Einzelpackungsgröße: 250 ml/330 g UVP in Euro: 5,99

Firmenlogo

Vertrieb Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG

Am Klingenweg 6A

65396 Walluf

Deutschland

https://importhaus-wilms.de/