Mazzetti L'Originale: Rundum erneuerter Markenauftritt für eine starke Positionierung – Mazzetti L'Originale startet Relaunch

Einführung: 01. Juli 2020

Mit einer Generalüberholung seines Markenauftritts setzt Mazzetti L’Originale, traditionsreicher Balsamico-Hersteller aus Modena, zur Jahresmitte 2020 Akzente im Essig-Segment. Mit neuem Packaging und Logodesign sowie einem Mix an begleitenden Maßnahmen verfolgt Mazzetti ein klares Ziel: mehr Differenzierung und Orientierung in der Kategorie Essig. Begleitet wird der Relaunch von Aktionen am POS, neuen Werbemitteln und einer breit ausgerollten Marketingkampagne unter dem neuen Claim „The Italian Art of Dressing“.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Produktspezifisch, Glasflaschen sowie Kunststoffflaschen Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Produktspezifisch Einzelpackungsgröße: Produktspezifisch, Flaschen in den Größen 215 ml - 500 ml UVP in Euro: Produktspezifisch

Firmenlogo Hersteller Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co KG

Am Klingenweg, 6a

65396 Walluf

Deutschland

https://importhaus-wilms.de/

Kontakt Karin Delgoff

Telefon: 06123 99900

E-Mail: karin.delgoff@importhaus-wilms.de



Weitere Informationen