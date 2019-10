McVitie`s: McVitie`s THINS

Einführung: 01. April 2019

McVitie‘s ist Großbritanniens Nr.1 der Digestive-Kekse – und wird nach einer Unterbrechung jetzt wieder von Genuport in Deutschland vertrieben. Die dünnere Keksversion „McVitie‘s THINS“ spricht vor allem jüngere Konsumenten an. Die Kekse sind für ausbalancierte Genussmomente zwischendurch in den Sorten „Milk Chocolate“ und „Dark Chocolate“ zu finden.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Pappe Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 150 g Einzelpackungsgröße: 150 g UVP in Euro: 1,69

