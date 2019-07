Mentos Komplimentos: Mentos Mint, Frucht und Choco Karamell & Schokolade

Aktionszeitraum: 01. Juli 2019 - 31. August 2019

38g (Einzelrolle)/ 114g (3-Pack) „Du spielst bei mir die Hauptrolle“ oder „Du hast nur Schokoladenseiten“ sind nur zwei von 15 kreativen Komplimenten, die ab Juli auf der Mentos-Rolle zu finden sind. Unter dem Slogan „Mach Komplimentos mit Mentos“ werden Verbraucher animiert, mit einer Mentos-Rolle ein liebevolles Kompliment an ihre „Lieblingsmenschen“ zu übermitteln. Dafür sind auf den drei Top-Sorten Mint, Frucht und Choco Karamell je 5 individuelle Sprüche aufgedruckt. Im Juli und August begleitet Mentos die Aktion unter anderem durch TV-Spots in reichweitenstarken TV-Sendern, eine Digital-Kampagne sowie Promotion-Displays am LEH.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Sommer Für Produkte: Mentos Mint, Frucht und Choco Karamell & Schokolade Art der Promotion: Spezial Promotion

