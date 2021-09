Mit der neuen Sonderedition „Women for Women“ verbindet sich leckerster Teegenuss mit dem Engagement für Frauen in Afrika. In Kooperation mit World Vision verbessern gleich drei köstliche Geschmacksrichtungen nachhaltig die Ernährung tansanischer Frauen. Ob Ingwer-Hibiskus, Süße Kräuter oder Minze-Vanille – die drei „Women for Women“ Teesorten bringen den Geschmack Afrikas in die Tasse und tun gleichzeitig Gutes.

Bestell- und Lieferdaten Material: Papp-Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 Faltschachteln je Karton Einzelpackungsgröße: 18 Teebeutel je Packung UVP in Euro: 2,19

Firmenlogo

Hersteller Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG

Bosteler Feld 6

22763 Hamburg

Deutschland

http://www.messmer.de