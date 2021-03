Meßmer: Launch Cold Tea sparkling

Einführung: 01. April 2021

Mit der Ready to drink Innovation Cold Tea sparkling setzt Meßmer ein Signal im Eistee-Segment. Die leckeren aufgebrühten Tees mit prickelnder Kohlensäure und schlanken 11-19 kcal je 100 ml bieten die perfekte Balance zwischen Genuss und Gesundheit für aktive, ernährungsbewusste Konsumenten. In der praktischen 330 ml Dose ist die Top-Innovation in den drei Sorten Orange Ingwer, Johannisbeere Minze und Schwarzer Tee Zitrone erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: recycelbare Aluminium-Dose Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 12 Dosen/Karton Einzelpackungsgröße: Dose à 330 ml UVP in Euro: 0,99

Hersteller Ostfriesische Teegesellschaft GmbH & Co. KG

Bosteler Feld 6

21218 Seevetal

Deutschland

http://www.messmer.de

Weitere Informationen