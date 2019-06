Meßmer: Neu: Die Meßmer Plus Tees

Einführung: 01. Juli 2019

Etwas 30 Prozent aller Verbraucher erachten Vitamin- oder Mineralzusätze in Lebensmitteln als sehr wichtig. Dieses Verbraucherbedürfnis bedient Meßmer ab Juli mit den fünf neuen Plus Tees: Aprikose Plus Biotin, Zitrone-Limette Plus Vitamin C, Apfel Plus Magnesium, Erdbeere-Himbeere Plus Zink sowie Granatapfel Plus Vitamin D. Die Range bietet Teetrinkern nicht nur einen vollmundigen Geschmack, sondern auch einen echten Mehrwert. Denn die Tees enthalten jeweils so viel Vitamin- und Mineralzusätze, dass für den Konsumenten ein gesundheitlicher Zusatznutzen entsteht.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Papp-Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 5 Faltschachteln pro Karton Einzelpackungsgröße: 20 Aufgussbeutel UVP in Euro: 2,99

Firmenlogo Hersteller Ostfriesische Teegesellschaften GmbH & Co. KG

Bosteler Feld 6

21218 Seevetal

Deutschland

http://www.messmer.de

Weitere Informationen