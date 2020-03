Meßmer: Neu: Meßmer Cold Tea für die Wasserflasche

Einführung: 01. April 2020

Ab April bietet Meßmer mit den zucker- und kalorienfreien Cold Teas für die Wasserflasche eine erfrischend leckere Abwechslung im Kaltaufguss-Segment an. Die Pyramidenbeutel ohne Faden und Etikett sind besonders attraktiv für aktive Verbraucher, die auch unterwegs genug trinken möchten. Ein weiterer Anreiz ist die unkomplizierte Handhabung: Einfach den Beutel in die Wasserflasche geben, mit 500 ml sprudeligem oder stillem kalten Wasser aufgießen und 8 Minuten ziehen lassen. Die Cold Teas sind in den Sorten Passionsfrucht-Mango, Zitrone-Minze, Melone-Erdbeere und Apfel-Waldmeister erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kappen-Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Faltschachteln pro Karton Einzelpackungsgröße: 14 Aufgussbeutel UVP in Euro: 2,99

