Meßmer: Nordische Beeren und Toskanischer Pfirsich

Einführung: 01. Januar 2019

Mit den zwei neuen Teesorten "Hyggelig Nordische Beeren" und "Siena Toskanischer Pfirsich" erweitert Meßmer seine Ländertee-Range um weitere Geschmacksrichtungen und sorgt so für eine Steigerung der Käuferreichweite. Die neuen Sorten laden dazu ein, bei einer Tasse Tee von fernen Ländern zu träumen und auf eine Genussreise in den hohen Norden oder den sonnigen Süden zu gehen. Durch ein neues, klares Design erhält das Ländertee-Sortiment außerdem einen modernen Look, der für eine optimale Sortendifferenzierung und Erkennbarkeit im Tee-Regal sorgt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Papp-Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Faltschachteln pro Karton Einzelpackungsgröße: 20 Aufgussbeutel UVP in Euro: 2,19

