Mezete: Mezete Hummus – Start am POS

Hummus, der Food-Trend aus der orientalisch-levanten Küche, erobert Deutschland! Mit Mezete Hummus kommt nun das Original aus Jordanien in den deutschen Handel, vertrieben durch Sydney & Frances. 3 fach-sortierte Displays in plakativem Design machen einer jungen Zielgruppe Appetit auf den veganen Dip und Aufstrich, der dank einzigartiger Herstellung nicht kühlpflichtig ist und über ein überdurchschnittlich langes Mindesthaltbarkeitsdatum verfügt. Das Geheimnis des Hummus: der hohe Tahini-Anteil (30% Seampaste). In 3 Geschmacksrichtungen, auch als "Dip 2 Go".