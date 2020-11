Mezete: Die Hummus Innovation

Einführung: 03. August 2020

Seit Mitte des Jahres wird der cremige und wohlschmeckende Hummus der Marke Mezete durch Sydney & Frances in Deutschland vertrieben und stammt direkt aus dem Heimatland des Hummus: Jordanien. Dort hat man sich zum Ziel gesetzt köstliche Mezze zu produzieren, die nicht nur frisch und köstlich schmecken und frei von Konservierungsstoffen sind, sondern auch wesentlich länger haltbar sind – und das, ohne Kühlung. Das Ergebnis dieser weltweit einzigartigen Innovation aus der Levante-Küche: fantastische Hummus-Produkte in vielen Geschmacksrichtungen als Aufstrich und als Dip to go.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einzelpackungsgröße: 215g UVP in Euro: ca. 2,49

Firmenlogo Hersteller Sydney & Frances GmbH & Co. KG

Ettore-Bugatti-Str. 39

51149 Köln

Deutschland

http://www.sydneyfrances.com

Kontakt Thomas Wieker

Telefon: +4922167784560

Telefax: +4922167784569

E-Mail: info@sydneyfrances.com



