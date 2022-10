Die Weideglück Ulmer Münster Winterbutter ist von November bis Dezember 2022 wieder in den Sorten Süßrahm und mildgesäuert im Handel verfügbar. Sie ist fürs Backen von Plätzchen, Stollen & Co. ideal, aber auch zum Braten und Kochen sowie als Brotaufstrich ein Genuss. Leicht erkennbar ist sie an ihrem festlichen Verpackungsdesign, bei dem auf Goldpapier ein stilisiertes Motiv des Ulmer Münsters zu sehen ist. Der Abverkauf wird von einem Gewinnspiel mit Spendenaktion begleitet, bei dem es Küchenmaschinen der Marke KitchenAid zu gewinnen gibt.

Bestell- und Lieferdaten Material: Verbundverpackung Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 16 x 250g pro Karton Einzelpackungsgröße: 250g UVP in Euro: 2,89

Hersteller Milchwerke Schwaben eG

Reuttier Str. 142

89231 Neu-Ulm

Deutschland

https://www.weideglueck.de/

Kontakt Melissa Weilbach

Telefon: +49 (0)731 - 706-221

Telefax: +49 (0)731 - 706-282

E-Mail: mweilbach@milchwerkeschwaben.de