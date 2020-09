Mit Nüssen Gutes tun - Produktinnovation im deutschen Handel: Kluth Bali-Cashews 75 g

Aktionszeitraum: 14. September 2020 - 31. Dezember 2020

Die Kluth Bali-Cashews bieten eine Verbindung aus zwei Trends in einem Produkt: Die traditionell veredelten Cashewkerne, ungeschält, mild geröstet und mit Meersalz verfeinert, treffen den Trend zum Konsum salziger Snacks. Jeder Kauf unterstützt gleichzeitig Bildungsprojekte und Perspektiven für Farmer*innen und ihre Familien in Ost-Bali und passt so zum Trend zu mehr sozialer Verantwortung und Umweltfreundlichkeit bei der Kaufentscheidung.



Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Produktinnovation Für Produkte: Kluth Bali-Cashews 75 g Art der Promotion: Spezial Promotion

