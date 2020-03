Mumm & Co.: Mumm & Co. Wein

Die Traditionsmarke Mumm & Co. launcht deutsche Weinlinie. Mit einem regionalen Deutschweinkonzept bringt sie ab April ein Markenwein Sortiment in den Handel. Das Portfolio setzt auf Rebsorten aus den beliebten heimischen Anbaugebieten kombiniert mit der Strahlkraft der Traditionssektmarke Mumm & Co.: ein lebendiger Riesling aus Rheinhessen, ein eleganter Spätburgunder Rosé aus Württemberg sowie ein erfrischender, weicher Chardonnay aus der sonnenverwöhnten Pfalz.