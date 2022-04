Beim neuen Nadler Fischer's Bester Heringssalat treffen zart marinierte Heringshappen in cremiger Sauce auf weiße Bete, knackige Zwiebelwürfel und aromatische Kräuter. Seinen einzigartigen Geschmack verdankt er insbesondere der delikaten Zugabe von weißer Bete, die als Komponente im Markenbereich der Fischfeinkost noch weitestgehend unbekannt ist. Mit mild marinierten Heringshappen in einer extra cremigen Sauce auf Quark-Basis, aromatischer Rote Bete sowie feinen Apfel- und Zwiebelstücken überzeugt der neue Nadler Heringstopf Rote Bete Happen in bewährter Nadler Qualität.

Bestell- und Lieferdaten Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4x 200g Monotray, 6x 300g Monotray Einzelpackungsgröße: 200g, 300g UVP in Euro: 1,79, 2,79

Hersteller HomannFeinkost GmbH

Heinrich-Hamker-Straße 20

49152 Bad Essen

Deutschland

http://www.nadler.de