Null Promille – Aktion für den Jahresstart: Riemerschmid Frucht-Sirupe

Aktionszeitraum: 01. Januar 2019 - 31. März 2019

Nach Weihnachten, Silvester und Winterurlaub starten viele Verbraucher mit guten Vorsätzen ins neue Jahr und wollen eine Zeitlang bewusst auf Süßigkeiten und Alkohol verzichten. Doch der Verzicht auf Alkohol muss nicht den Verzicht auf Genuss bedeuten. Riemerschmid bietet jetzt die passende POS-Aktion für erfrischende, selbstgemachte Drinks ohne Alkohol an. Aktionsware: Neues rotationsstarkes Riemerschmid-Mix-Display mit hohem Sockel für Sicht bzw. Zugriff und Aktions-Topschild. 36 Flaschen Frucht-Sirup in den Top-Sorten, sortiert 6x Kokos, 6x Granatapfel, 6x Holunderblüte, 6x Limette, 6x Maracuja, 6x Mango UVP/Flasche: 4,99 € Konsumentennutzen:  Vielseitige Verwendung plus sechs Top-Sorten in idealer Grösse frei von Farb- und konservierungs-stoffen, alkoholfrei. Sirupe haben deutliche Vorteile gegenüber Säften bei der Herstellung von Limonaden und Schorlen, denn Säfte sind nach Anbruch nur kurz haltbar. Neun von zehn Haushalten kaufen/trinken Mineral- oder Tafelwasser, das ist die perfekte Basis für die Herstellung von Schorlen und Limonaden zu Hause Handelsnutzen: Neue Aktionsanlässe sorgen für erweiterte Verwender-Gruppen. Starkes Aktions-Visual mit hoher Konsumenten-relevanz Anzeigenvorlagen mit Top-Thema und Appetite Appeal für Ihren Handzettel Bewerbung: Neue Fertigdisplays und digitale Kampagne.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Ende der Festsaison Für Produkte: Riemerschmid Frucht-Sirupe Art der Promotion: Saisonale Promotion

