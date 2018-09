Neni: Drei neue exotische Feinkostsalate

Einführung: 15. Oktober 2018

Grossmann Feinkost erweitert das Sortiment der Marke Neni der bekannten Köchin Haya Molcho um 3 exotische Spezialitäten. Mediterraner Süßkartoffelsalat mit Thunfisch und Oliven in einem würzigen, leicht-fruchtigen Dressing; Quinoa-Edamame-Salat mit Räucherforelle und Karotten in einem asiatischen Ingwer-/Sesam-Dressing sowie Bulgur-Rote-Bete-Salat mit Räucherlachs in einer Joghurtsauce mit Meerrettichnote und Koriander.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PP Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 180g UVP in Euro: 2,39

