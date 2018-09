Einführung: 17. September 2018

Mit dem neuen Neoli Superfood Porridge gelingt jetzt ein bewusster, schneller und köstlicher Start in den Tag.Die drei Sorten „Feige & Chia“, „Dattel & Quinoa“ und „Goji Beere & Amaranth“ bieten für jeden Geschmack die passende Superfood-Kombination. Die verkaufsstarken Varianten können ganz einfach mit Milch, Pflanzenmilch oder Wasser gemischt und nach Belieben mit z.B. Joghurt, Nüssen oder frischem Obst verfeinert werden. Dank der schnellen Zubereitung in nur drei Minuten in der Mikrowelle steht das bekömmliche Superfood Porridge ruckzuck auf dem Tisch. Alle drei Sorten sind vegan und enthalten keinen zugesetzten Zucker.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: VE mit 6 Faltschachteln Einzelpackungsgröße: 300 g UVP in Euro: 4,99

Firmenlogo Hersteller Theodor Kattus GmbH

Industriestraße 25

49201 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.neoli-superfoods.com

Weitere Informationen