Fromi/Picandou®: Neue Aromenkombination: Picandou® Honig & Feigen

Einführung: 03. April 2017

Unter der Marke Picandou®, dem Renner unter den Ziegenfrischkäsetalern im Thekenverkauf, erweitert Fromi das Angebot um die Variante Honig & Feigen. Ein Rezept, bei dem sich die Aromen unglaublich gut ergänzen. Für dieses Produkt wurden im Hinblick auf seine Geschmacksqualitäten hochwertige Zutaten ausgewählt: Die Milde des süßen Honigs und der fruchtige Geschmack der Feige verbinden sich hervorragend mit der cremigen Frische des Picandou. Ziegenkäseliebhaber werden dieses perfekte Gleichgewicht in kalten sowie in warmen Rezepten schätzen! Der Picandou® Honig & Feigen wird praktisch verpackt in einem Frischeetui mit je 6 Stück à 35g (PCB x2) und mit Prepack-Etiketten geliefert.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoffschale und Klarsichtfolie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 35 g x 12 / (35gx6) x2 Einzelpackungsgröße: 35 g x 6 UVP in Euro: 1,50 € /St.

Firmenlogo Hersteller Fromi GmbH

Otto-Hahn-Straße 5

77694 Kehl-Auenheim

Deutschland

http://www.fromi.com

Weitere Informationen