Neuer Look für Bain’s Cape Mountain Whisky : Bains Cape Mountain Whisky

Das neue Label von Südafrikas einzigem Single Grain ist jetzt durch die starken Farbkontraste noch impulsstärker am Regal. Neu ist auch das prägnante Symbol des Cape-Mountain Leoparden auf dem Label und die Signatur von Andy Watts, Masterdestiller von Bain’s und Gewinner des 2018 Global Icon of Whisky Master Destiller, die jetzt das Etikett ziert. Rechtzeitig zur Saison bietet Diversa für den südafrikanischen Bain’s Cape Mountain Whisky eine Geschenkverpackung inklusive Glaszugabe ohne Aufpreis an. Aktionskartons verfügbar ab KW 41, solange der Vorrat reicht.