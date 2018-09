Neuer Metaxa 7* in attraktiver Geschenkbox inklusive Gratis-Glas: Metaxa 7*

Aktionszeitraum: 01. Oktober 2018 - 31. Dezember 2018

Rechtzeitig zur Saison bietet der Marktführer aus Griechenland seine Qualität mit 7 Sternen in einer Geschenkpackung mit einem hochwertigen Tumbler Glas für den perfekten Genuss an. Gleichzeitig präsentiert sich der milde Grieche mit einem neuen, hochwertigeren Etikett und neuer Flaschenkapsel in mediterranem, kräftigem Blau. Der limitierte Promotion-Artikel wird in 6er Kartons geliefert, die jeweils zu 100 Prozent bestückt sind. Auslieferstart ist Oktober 2018, nur solange der Vorrat reicht.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: saisonal Für Produkte: Metaxa 7* Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Vertrieb Diversa Spezialitäten GmbH

Hubert Underberg Allee 1

47493 Rheinberg

Deutschland

http://www.diversa-spez.de

Weitere Informationen