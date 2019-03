Nordzucker: SweetFamily Bio-Zucker

Einführung: 01. April 2019

Der Anteil Bio-Lebensmittel wächst seit Jahren und damit auch deren Anteil am Lebensmittelumsatz. Viele Verbraucher suchen bewusst nach regionalen und nachhaltigen Produkten. Passend dazu gibt es von Nordzucker jetzt SweetFamily Bio-Zucker aus 100% heimischen Zuckerrüben. Die in Norddeutschland ausgewählten Vertragslandwirte wirtschaften nach den strengen Regeln des ökologischen Landbaus. So vereint der SweetFamily Bio-Zucker beste Öko-Qualität mit den für viele Verbraucher immer wichtiger werdenden Aspekt Regionalität.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Papier Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 1kg Einzelpackungsgröße: 1 kg UVP in Euro: 1,99

