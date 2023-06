Die neue Marke tritt an, um sich am Nussmarkt zu etablieren. Richtungsweisend ist dabei Transparenz als Produktversprechen. Für jeden Artikel dreht das ambitionierte Team individuell an den drei zentralen Stellschrauben: Qualität, Arbeitsbedingungen oder Umwelt und Klima. Zum Start kommen 20 Produkte in den Kategorien Nusskerne und Saaten, Trockenfrüchte sowie Mischungen in die Regale. Darunter zum Beispiel naturbelassene Cashews, geröstete Haselnüsse, milde Walnüsse sowie getrocknete Bio-Mangos oder extra knackige Bio-Kokos-Chips.