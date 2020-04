O.P. Anderson: O.P. Anderson Aquavit

Einführung: 01. April 2020

Aquavit ist eine typisch nordische Spirituosenkategorie, und O.P. Anderson die älteste und führende Aquavit-Marke in Schweden. Die schwedische Ikone aus dem Jahr 1891 wird in der O.P. Anderson Destillerie in Sundsvall, Schweden nur aus biologischen Zutaten hergestellt. Kümmel, Anis und Fenchel bestimmen seine Würze und machen ihn zum ausgezeichneten Begleiter zu Bier und herzhaften Gerichten. Er reift mindestens 6 Monate lang in Eiche, was ihm seine hellgelbe Farbe verleiht. Gold Outstanding 2019 Preis für Golden Aquavits. Der Kommentar der Jury: „Leicht, elegant und gut konzentriert, mit Anis- und Pfeffernoten in der Nase, gefolgt von goldener Süße und leichter Heunote. Er ist würzig, großartig balanciert und hat einen schönen erfrischenden Körper, der über Fülle und Vielfalt verfügt“.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glasflasche Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6x0,7L Einzelpackungsgröße: 0,7L UVP in Euro: 17,99

Firmenlogo Vertrieb Diversa Spezialitäten GmbH

Hubert-Underberg-Allee 1

47495 Rheinberg

Deutschland

http://www.diversa-spez.de

