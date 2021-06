Oreo O’s: Oreo O’s Cerealien

Einführung: 01. März 2021

Unter dem Namen „Oreo O’s“ ist seit Kurzem ein brandneues Frühstücksprodukt in Deutschland erhältlich, das die Cerealien-Kategorie mit einem Angebot speziell für Erwachsene bereichert. In Anlehnung an den kultigen Oreo Original Keks kombiniert diese Neuheit köstlich-knusprige Kakaokringel mit Vanilleplättchen und soll damit erwachsene Verbraucher ansprechen, die sich zum Frühstück oder tagsüber gern etwas Besonderes gönnen. In einem potentialreichen Markt können Oreo O’s durch die Bekanntheit der Marke Oreo neue Käufer in der Kategorie Cerealien ansprechen. Die Produkteinführung wird von einem maßgeschneiderten Werbe- und Marketingprogramm begleitet.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Pappe und Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 Packungen/Karton Einzelpackungsgröße: 350 Gramm UVP in Euro: 3,99 €

Vertrieb Genuport Trade GmbH

Gutenbergring 60

22848 Norderstedt

Deutschland

http://www.genuport.de

Weitere Informationen