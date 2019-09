Obela : Bio Hummus und Bio Falafel

Einführung: 02. September 2019

Obela Hummus gibt es jetzt auch in Bio-Qualität! Begleitet wird der Bio Hummus von einer echten Neuheit: Obela Bio Falafel. Der neue Obela Bio Hummus zeichnet sich neben seinem einzigartigen Geschmack und der cremigen Textur durch einen besonders hohen Anteil an wertgebenden Zutaten in Bio-Qualität aus (57% gekochte Kabuli Kichererbsen und 16% Tahini). Obela Bio Falafel besticht durch seine authentische Bio-Rezeptur mit 70% Kabuli Kichererbsen, Zwiebeln und Petersilie. Beide Neuheiten sind vegan und glutenfrei und kommen natürlich ohne Farb- und Aromastoffe sowie Geschmacksverstärker aus.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Schale Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 5 (Bio Hummus) bzw. 6 (Bio Falafel) Einzelpackungsgröße: 150g (Bio Hummus) bzw. 200g (Bio Falafel) UVP in Euro: 2,19 (Bio Hummus) bzw. 2,99 (Bio Falafel)

Firmenlogo Vertrieb Reichold Feinkost GmbH

August-Horch-Str. 4-8

65582 Diez

Deutschland

http://www.feinkost-dittmann.de

Weitere Informationen