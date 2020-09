Omas Beste Rezepte: Schonend eingekochte Bio-Convenience

Einführung: 06. Juli 2020

Tradition von gestern – entwickelt für morgen. In einer Zeit der Unsicherheit und der Isolation haben uns vor allem die Verbindung und Nähe unserer Familie und Freunde gefehlt. Unsere Omas haben uns trotzdem mit ihren leckeren Gerichten versorgt – selbst gekocht und vor unserer Haustür abgestellt. Das ist die Idee von „Omas beste Rezepte“: das warme Gefühl von Vertrautheit und Zusammensein, das in einem guten, leckeren Gericht wie aus Omas Küche steckt. Kartoffelsuppe, Gulasch, Chili con carne oder Hühnerfrikassee, mit Liebe gekocht und nur mit besten Zutaten aus biologischer Produktion und ohne Geschmacksverstärker, das alles schonend ein- und damit haltbar gemacht. Ganz so wie bei Oma.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Wiederverwendbares Einmachglas und recycelter Umkarton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Trays mit je 12 Gläsern Einzelpackungsgröße: 360 g UVP in Euro: 5,99

Firmenlogo Hersteller GoodFood GmbH

Johannisburg 1

35792 Löhnberg

Deutschland

http://www.omasbesterezepte.de

Weitere Informationen