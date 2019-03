OnnO Behrends Tee : OnnO Behrends: Ein echter Osfriese stellt sich neu auf

Einführung: 01. April 2019

Seit mittlerweile 132 Jahren lässt OnnO Behrends mit seinen kräftigen Schwarztees die Kluntje knistern und Sahne in feinen Wölkchen in der Tasse aufsteigen. Wenn es um Tee geht, kann OnnO Behrends auf eine langjährige Erfahrung echten Schwarztee Genusses zurückblicken und feiert einen weiteren Meilenstein: Erstmalig können alle Tees mit 50 Prozent aus nachhaltigem Anbau mit UTZ-Zertifizierung angeboten werden. Und ist die erste und einzige Ostfriesenteemarke, die in seinem gesamten Sortiment nachhaltige Rohware einsetzt. Zeitgleich wird ab diesem Frühling auch das Verpackungsdesign moderner und die Differenzierung klar. Ab sofort ist das Sortiment in zwei Linien verfügbar. Der Schwarzer Friese bleibt eine kräftig intensive Teespezialität. Verfügbar als 500g Packung loser Tee und in zwei Beutelvarianten. Sowie der„Ostfriesentee, rezepturverbessert zu einer ausgewogen würzigen Assam-Mischung, verfügbar in vier Beutelvarianten und als erlesener Ostfriesentee Gold, 500g loser Tee.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Papp-Faltschachtel / Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: verschiedene Einzelpackungsgröße: verschiedene UVP in Euro: verschiedene

Firmenlogo Hersteller Ostfriesische Teegesellschaften GmbH & Co. KG

Bosteler Feld 6

21218 Seevetal

Deutschland

https://www.otg.de/marken/onno-behrends

Weitere Informationen