Das bestehende Grill-Sortiment von Ostmann aus BBQ-Gewürzsalzen, -mischungen und Marinaden wird ab sofort durch vier vielseitig einsetzbare Würzpasten und drei Veggie Grillstreuer erweitert. Aufmerksamkeitsstarke Tisch- & Bodendisplays machen am POS Appetit aufs Grillen. Digital abrufbare Rezepte und Grilltipps regen zusätzlich zum Kauf an. Die neuen Produkte werden zudem in einer aktivierenden Digitalkampagne auf Social Media kommunikativ begleitet.

Bestell- und Lieferdaten Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 5x55g Monotray, 3x140g/120g Monotray Einzelpackungsgröße: Pasten: 55g, Streuer: 140g, 120g UVP in Euro: Pasten: 2,79, Streuer: 3,79

Hersteller Fuchs Gewürze GmbH

Dieter-Fuchs-Straße 10

49201 Dissen

Deutschland

https://www.ostmann.de/