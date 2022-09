Der Ostmann Adventskalender 2022 begeistert den Handel, Koch- und Back-Fans mit 24 abwechslungsreichen Gewürzen und Gewürzmischungen in Probiergröße. Neben etablierten Topsellern gibt es neue weihnachtliche Sorten zu entdecken. Der aufklappbare Kalender kommt in neuem attraktiven Design daher und ist im 5er Tischdisplay und 10er Bodensteller bestellbar. Digital abrufbare Rezepte und ein Gewinnspiel regen zusätzlich zum Kauf an.



Bestell- und Lieferdaten Material: Kartonschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 5x541g; 10x541g Einzelpackungsgröße: 541g UVP in Euro: 16,99

Firmenlogo

Hersteller Ostmann Gewürze GmbH

Dieter-Fuchs-Straße 10

49201 Dissen

Deutschland

https://www.ostmann.de/