Pitú: Pitú Ipanema - alkoholfreie Caipi

Einführung: 16. November 2020

Die trinkt man, wenn man nichts trinkt! Pitú kündigt nach dem erfolgreichen Launch des Caipi-RTDs jetzt die Erweiterung des Sortiments in Form einer alkoholfreien Caipi als RTD an. Pitú Ipanema ist die brasilianisch-fruchtige und alkoholfreie Alternative für den RTD-Markt. Der neue Fertigmix schmeckt wie frisch gemischt, ist spritzig und hat in Pre-Launch-Tests TOP- Kaufbereitschaft gezeigt, vor allem in der Kernzielgruppe Männer & Frauen 18-39 Jahre. Der neue alkoholfreie RTD wird ohne Farb- und Konservierungsstoffe hergestellt und richtet sich an Shopper, die ganz oder teilweise auf Alkohol verzichten müssen oder wollen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Dose Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 0,33l & 48er Display Einzelpackungsgröße: 0,33l UVP in Euro: 1,99

