Purina Beneful: Purina Beneful Schleckermäulchen

Einführung: 01. März 2019

Die Innovation bietet köstliche Mahlzeiten mit kleinen, zarten Stückchen in einer leckeren Soße und wurde extra für kleine Hunde sowie zur Mischfütterung entwickelt. Die 100% komplette und ausgewogene Nassnahrung ist ohne Zusatz künstlicher Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe und wird im praktischen 100g Portionsbeutel angeboten. Die neue Nassnahrung ist in zwei unterschiedlichen Multipacks à 4x100g und in vier leckeren Varietäten erhältlich, als Purina Beneful Schleckermäulchen mit leckerem Rind, Kartoffeln und Erbsen in Soße, mit köstlichem Huhn, Kartoffeln und grünen Bohnen in Soße, mit leckerem Truthahn, Karotten und Erbsen in Soße sowie mit köstlichem Lamm, Reis und Karotten in Soße.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Plastik Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 4 x 100g Einzelpackungsgröße: 400g UVP in Euro: 1,69

Firmenlogo Hersteller Nestlé Purina PetCare GmbH

Albert-Latz-Straße 6

53879 Euskirchen

Deutschland

http://www.purina.de

Weitere Informationen