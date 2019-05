Purina Beyond Grain Free: Getreidefreie Power von Purina Beyond

Einführung: 04. März 2019

Nach dem Launch der getreidefreien Purina Beyond Nassnahrung wird das Sortiment jetzt um getreidefreies Trockenfutter für Hunde in zwei Varietäten erweitert. Die Rezeptur setzt sich aus wertvollen Zutaten wie hochwertigen Proteinen aus Huhn oder Rind, Maniok und weiterem Gemüse sowie Vitaminen und Mineralstoffen zusammen. Die getreidefreie Purina Beyond Trockennahrung verzichtet auf Zucker sowie künstliche Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe. Das getreidefreie Trockenfutter von Beyond für Hunde ist in den Varietäten „Reich an Huhn mit Maniok“ und „Reich an Rind mit Maniok“ erhältlich. Das Alleinfuttermittel eignet sich in Kombination mit der getreidefreien Purina Beyond Nassnahrung ebenfalls hervorragend zur Mischfütterung.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Plastik Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 1,2 kg Einzelpackungsgröße: 1,2 kg UVP in Euro: 5,99

Firmenlogo Hersteller Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH

Albert-Latz-Straße 6

53879 Euskirchen

Deutschland

http://www.purina.de

Weitere Informationen