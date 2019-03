Pitú: Fix & Fertig - zwei neue fruchtige Pitú Batida’s für schnellen Genuss zu Hause

Einführung: 01. April 2019

Mit Pitú, der hochwertigen Zuckerrohrspirituose aus Brasilien, lassen sich weitaus mehr exotische Drinks kreieren als bisher hierzulande bekannt. Die „Batida“ beispielsweise ist die portugiesisch-brasilianische Bezeichnung für einen alkoholischen Cocktail, der aus Cachaça und Früchten besteht, und in Brasilien schon lange en vogue ist. Jetzt holt Pitú den fruchtigen Trend auch nach Deutschland, und bietet erstmals zwei neue Ready-to-Serve Produkte für zu Hause in top-relevanten Geschmackssorten für den sommerlich-fruchtigen Genuss zu Hause und auf Partys an.

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 0,7 l Einzelpackungsgröße: 0,7 l UVP in Euro: 8,99

