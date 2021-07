Planted versorgt Europas wachsende Anzahl an bewussten Genießerinnen und Genießern mit einer zeitgemäßen und köstlichen Alternative zu konventionellem Fleisch. Produkte aus Erbsenprotein sowie –fasern, zugesetzt mit einer gesunden Portion Vitamin B12. Mit der perfekten Konsistenz und Faserung lassen sich tierische Proteine so ganz einfach durch pflanzliche ersetzen. Hierfür nutzt Planted ausschließlich natürliche Zutaten aus Europa, die in der hauseigenen Fabrik in der Schweiz verarbeitet werden.

Bestell- und Lieferdaten Material: PP Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Packungen pro Karton Einzelpackungsgröße: 160 g UVP in Euro: 3,49

Firmenlogo

Hersteller Planted Foods AG

Kemptpark 32-34

8310 Kemptthal

Schweiz

https://www.eatplanted.com/

Kontakt

E-Mail: foodservice.de@eatplanted.com