Popp: Baked Potato Single Box

Einführung: 01. April 2019

Popp Feinkost bringt jetzt seine beliebten Baked Potatoes in der praktischen Single Box auf den Markt. Die aus kontrolliertem Anbau stammende, schonend vorgegarte 200 g-Kartoffel einfach drei Minuten in der Mikrowelle erhitzen. Die Kartoffel oben einschneiden, die mitgelieferte, separat verpackte Kartoffelcreme (125 g) dazugeben. Fertig. Verpackt ist die Baked Potato in einer Faltschachtel aus FSC-zertifizierter Pappe mit praktischem Tragegriff.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Pappe Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 5 Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 200g +125g UVP in Euro: 1,59

Firmenlogo Hersteller Popp Feinkost GmbH

Carl-Benz-Straße 3

24568 Kaltenkirchen

Deutschland

http://www.popp-feinkost.de

Kontakt Walter Popp

Telefon: 04191/501-0

Telefax: 04191/501 220

E-Mail: info@popp-feinkost.de



Weitere Informationen