Popp: Drei neue Mini-Brotaufstriche

Einführung: 01. März 2019

Popp erweitert sein Sortiment an Mini-Brotaufstrichen um drei neue Sorten in portionsgerechten 3x40g Mini-Verpackungen. Eine Delikatesse für Wurst-Fans ist der neue Mini-Brotaufstrich mit Leberwurst. Neustarter sind zudem der Rote Heringssalat mit Hering aus MSC-zertifizierter Fischerei und Roter Bete sowie der Thunfischsalat mit Ei und roter Paprika. 40g pro Einzelpackung sind genau die richtige Portion für ein Brot oder Brötchen. Reste beziehungsweise angebrochene Verpackungen werden so vermieden. Eine Folienversiegelung garantiert gleichbleibend hohe Qualität und Hygienesicherheit.

Bestell- und Lieferdaten

Material: pp und Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 3x40g UVP in Euro: 1,29

Firmenlogo Hersteller Popp Feinkost GmbH

Carl-Benz-Straße 3

24568 Kaltenkirchen

Deutschland

http://www.popp-feinkost.de

Kontakt Walter Popp

Telefon: 04191/501-0

Telefax: 04191/501 220

E-Mail: info@popp-feinkost.de



Weitere Informationen