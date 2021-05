Popp Gutscheinaktion „2-für-1“ startet wieder: 16 Millionen Brotaufstriche und Brotaufstrich-Minis

Aktionszeitraum: 01. Mai 2021 - 31. Juli 2021

Popp Feinkost startet auch in diesem Jahr seine bei Verbrauchern beliebte „2-für-1“-Gutscheinaktion. Die Aktion läuft vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2021. Beim Kauf eines der Aktionsprodukte im genannten Zeitraum kommen die Kunden in den Besitz eines Gutscheins in Form eines bunten Coupons, der auf insgesamt 16 Millionen Brotaufstrichen und Brotaufstrich-Minis aufgedruckt ist. Die Verbraucher können die Gutscheine bis zum 31. März 2022 online einlösen und ihre Tickets buchen. Zusätzlich können Kunden auch den Facebook und Instagram-Kanal von Popp nutzen. Hier gibt es weitere attraktive Preise.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Saisonale Aktion Für Produkte: 16 Millionen Brotaufstriche und Brotaufstrich-Minis Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Popp Feinkost GmbH

Carl-Benz-Straße 3

24568 Kaltenkirchen

Deutschland

http://www.popp-feinkost.de

Kontakt Walter Popp

Telefon: 04191 / 501-0

Telefax: 04191 / 501-220

E-Mail: info@popp-feinkost.de



