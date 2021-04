Popp: Kartoffel-Convenience von Popp ab sofort klimaneutral

Einführung: 15. April 2021

Nach der Einführung klimaneutraler Walter Popps Kartoffel- und Beilagensalate sind ab sofort auch alle vorgegarten Kartoffelspezialitäten von Popp klimaneutral. Um CO2-Emissionen zu reduzieren, setzt Popp u.a. auf 100 Prozent Öko-Strom und moderne, energiesparende Produktionstechnologien. Die 6 Produkte werden ausschließlich mit deutschen Kartoffeln aus zertifiziertem Anbau hergestellt. Nicht vermeidbare Emissionen werden durch Investition in zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. So werden derzeit zwei Solarkraftwerke in Indien und der Waldschutz in Brasilien gefördert.

Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 5 und 6 Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 400g bis 1kg UVP in Euro: 1,79 bis 2,79

Carl-Benz-Straße 3

24568 Kaltenkirchen

Deutschland

http://www.popp-feinkost.de

Kontakt Walter Popp

Telefon: 04191/501-0

Telefax: 04191/501 220

E-Mail: info@popp-feinkost.de



